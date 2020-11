Dal 7 gennaio si ritorna in classe? E c'è chi chiede di anticipare nelle zone a basso rischio

Fuori provincia - Si ritorna in classe a partire dal 7 gennaio. Sarebbe questo, ma il condizionale è ovviamente d'obbligo, l'orientamento dell'esecuitivo alle prese con la stesura del nuovo Dpcm che scatterà a partire dalla prossima settimana. Dal 4 dicembre per tutte le festività natalizie, ecco perchè è fondamentale ponderare ogni scelta. E a proposito di scuola ci sono anche voci discordanti al rientro subito dopo l'Epifania: per una parte della maggioranza i ragazzi delle superiori dovrebbero infatti tornare in classe solo all'inizio del nuovo anno ma nel governo, con la spinta di Italia Viva e Movimento Cinque Stelle, si discute anche per una riduzione graduale della didattica a distanza per i liceali già da dicembre, forse dal 14. Non è escluso che nelle aree a più basso contagio, dove ad oggi per le superiori c'è didattica a distanza al 100%, gli studenti potrebbero gradualmente rientrare in classe già da metà di dicembre, riducendo la percentuale della didattica a distanza.