Critical Beer, produttori spezzini all'evento di Sestri

Fuori provincia - Da venerdì 21 a domenica 23 giugno 2019 si tiene al Circolo Arci Virgola di Sestri Levante (via per Santa Vittoria 4) la seconda edizione del Virgola Critical Beer 2019: tre giorni di birre artigianali, musica e cibo. L'ingresso al Winter Critical Beer 2019 è libero. Sono nove, quest'anno, i birrifici presenti alla manifestazione:



Birra Nostrale



Birrificio Ma'Am



Birra Galhop



Az.Agricola i Paloffi - La Taverna del Vara



La Spezia Brewing Co.



Birrificio Lupus in Luna



Birra di Barassi



Owski



Dair



Per abbattere lo spreco e l’inquinamento da plastica saranno sostituiti i bicchieri usa e getta con il nuovo bicchiere riutilizzabile Critical Beer, con laccetto per portarlo al collo, al costo di 3 euro. Inoltre, musica per ballare insieme alle degustazioni: