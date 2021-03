Covid, c’è il via libera: il vaccino Astrazeneca anche per gli over65

Il sottosegretario Costa: "Un'ottima notizia per accelerare la campagna vaccinale"

Fuori provincia - Il vaccino AstraZeneca potrà essere utilizzato anche per gli over-65. Il Ministero della Salute – dopo il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità – ha dato il via libera alla somministrazione del siero anche ai soggetti appartenenti a questa fascia d’età perché capace di proteggerli sia dallo sviluppo di patologia indotta da SARS-CoV-2, sia dalle forme gravi o fatali di Covid-19. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Un’ottima notizia che si iscrive nel solco delle attività che il Governo e il Ministero della Salute stanno portando avanti per accelerare la campagna vaccinale”.