Costa Magica attraccherà ad Ancona con 130 positivi a Covid

Fuori provincia - Sono 617 i membri dell'equipaggio a bordo della nave da crociera Costa Magica, di cui 130 positivi al Covid-19. Lo ha comunicato la direzione marittima di Ancona, in previsione dell’attracco della nave nel porto cittadino.

La situazione della sicurezza, in relazione all'arrivo dell’imbarcazione, è stata esaminata ieri pomeriggio, nel corso di una riunione convocata dal prefetto Antonio D'Acunto con i vertici delle Forze di polizia. Hanno partecipato anche il comandante della Capitaneria di porto di Ancona e il presidente dell'Autorità di Sistema portuale.



L'area interessata è stata recintata e interdetta all'accesso. Sarà controllata dalla vigilanza privata e da un sistema di videosorveglianza collegato con la capitaneria di porto, la Polizia di frontiera e la Guardia di finanza. Le Fiamme gialle assicureranno anche la vigilanza in mare. Servizi di controllo saranno svolti da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. La Protezione civile ha predisposto tre moduli container per la vestizione-svestizione-doccia del personale medico che si recherà a bordo della nave per i rilievi sanitari.

La questione del rimpatrio dei membri dell’equipaggio, tra cui 176 indiani, 141 indonesiani, 131 filippini e altri di diverse nazionalità, sarà affrontata quando saranno chiare le condizioni di salute dei marinai e saranno stati effettuati gli opportuni screening a bordo. A tale riguardo, il prefetto ha segnalato alla regione Marche l'esigenza di adottare appositi protocolli sanitari a tutela anche degli operatori dell'area portuale.