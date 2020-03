Coronavirus, mail e messaggi truffa, attenzione all'allegato

Fuori provincia - In quel file non è contenuto alcun pdf che vi spiegherà come difendervi dal coronavirus. Quindi se doveste avvistarlo non dovrete cliccare sull'allegato e buttare tutto nel cestino. A lanciare l'appello è la Polizia postale tramite le associazioni di categoria, in particolare Confcommercio. In una nota viene spiegato che è possibile che possa arrivare un messaggio di posta elettronica, inviato anche tramite whatsapp, che invita ad aprire un file dal nome: CoronaVirusSafetyMeasures.pdf. La sua reale estensione non è PDF ma si tratta di un un file eseguibile.exe che comporta il download di contenuti spazzatura e che una volta installato consente la gestione da remoto del computer o dello smartphone di chi ha aperto il file (Virus RAT). In particolare, si tratta un messaggio di posta elettronica che invita i destinatari ad aprire un file formato DOC, nel quale sono riportate alcune precauzioni volte ad evitare il contagio da Covid-19, a firma della dottoressa Penelope Marchetti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta di un malware della famiglia “Ostap” che cattura i dati sensibili dell’utilizzatore inoltrandoli agli autori della frode.