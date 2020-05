Coronavirus, l'Ue lancia una raccolta fondi per il vaccino

Fuori provincia - Oggi la Commissione europea darà il via a una maratona di raccolta fondi per lo sviluppo e la distribuzione di un vaccino per Covid-19 e per la ricerca di metodi per una diagnosi precoce e di trattamenti efficaci contro questa malattia. La presidente Ursula Von der Leyen inviterà i Capi di Stato e di Governo e le aziende di tutto il mondo a impegnarsi a mettere insieme almeno 7,5 miliardi di euro nella fase iniziale della campagna.



L’appuntamento per la conferenza dei donatori è alle ore 15. Sarà possibile seguire l’evento sul sito web dedicato “Corononavirus Global Response” e sui canali social della Commissione europea (Facebook, Twitter, Linkedin e YouTube) con l'hashtag #UnitedAgainstCoronavirus. Per maggiori informazioni: https://global-response.europa.eu/coronavirus-global-response-pledging-event-practical-details-2020-05-02_en