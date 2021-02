Coronavirus, Speranza: "Non è il momento di allentare le misure"

Fuori provincia - “Non ci sono le condizioni per abbassare le misure adottate per contrastare il Covid, dobbiamo stare attenti perché siamo all’ultimo miglio”: lo ha annunciato il ministro alla Salute Roberto Speranza durante la comunicazione al Senato sulla situazione legata all’emergenza sanotaria. “Il virus sarà arginato con la scienza e il personale sanitario – ha aggiunto – I ritardi di alcune forniture di vaccino non cambieranno l’iter in corso d’opera. La presenza delle varianti condizionerà l’epidemia nel nostro Paese: quella inglese presto sarà prevalente e quindi è fondamentale mantenere alta la guardia”. Sui dati Speranza ha proseguito: “Con questo livello di incidenza di casi abbiamo 5 regioni con terapie intensive sopra la soglia critica e l’Rt medio è 0.99, secondo ultimo rilevamento”.