Coronavirus, Ricciardi: “Necessario lockdown immediato in tutta Italia"

Fuori provincia - In um weekend di proteste per la decisione giunta in extremis di derubricare in zona arancione alcune regioni d'Italia, l'allerta sanitaria è tutt'altro che in regressione. A dirlo a chiare lettere alle agenzie il consigliere del Ministro della Salute Walter Ricciardi che, senza indugi, chiede "un lockdown immediato in Italia che preveda la chiusura delle scuole tranne le attività essenziali ma di durata limitata. Questa settimana ne parlerò con il ministro Speranza. Fondamentale cambiare la strategia per contrastare il virus e va potenziata la campagna vaccinale. E’ evidente che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno”. Sugli assembramenti Ricciardi ha dichiarato: “Le attività che comportino raggruppamenti di persone non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid-19 in Italia e gli impianti da sci rientrano in queste e non andrebbero riaperti”.