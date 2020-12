Coronavirus, Rezza lancia l'allarme: "L'indice Rt non scende più"

Fuori provincia - “L'Rt e il numero di nuovi casi positivi al Covid tendono a non scendere più”: lo ha spiegato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante una sessione della 15esima edizione del Forum Risk Management in Sanità. E così mentre tutta Italia aspetta di conoscere con esattezza le misure decise dal governo per le festività natalizie, arrivano dichiarazioni che fanno immaginare che difficilmente l'Esecutivo cederà a chi vorrebbe più aperture. Prudenza, grande prudenza, sembrano le parole d'ordine: “Il dato dei decessi è ancora molto alto e siamo sopra la soglia per quanto riguarda i posti letto in area medica e terapia intensiva. E' logico che nel periodo delle feste ci si voglia ricongiungere con i propri cari, ma è anche normale che in questo periodo pandemico si usino tutte le precauzioni per proteggere soprattutto i più anziani", ha detto.



L'ipotesi più probabile resta sempre quella di una zona rossa nei festivi e prefestivi, dal 24 al 27 dicembre, il 30 e 31 e il 5 e 6 gennaio o per l'intero periodo fino al 3. Si tratta ancora sulle deroghe al divieto di spostamento, in particolare per consentire ai nonni o comunque a congiunti non conviventi - non più di due - di unirsi ai familiari per il cenone. Una volta deciso il contenuto del Dpcm toccherà al premier e alla ormai consueta conferenza stampa. Il premier Conte potrebbe quindi annunciare i nuovi provvedimenti per arginare la corsa del Coronavirus già in serata o probabilmente domani.