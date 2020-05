Coronavirus, Europa e fake news

Fuori provincia - In questi giorni si parla molto di Europa, soprattutto di quello che non fa o che dovrebbe fare. Non sempre quello che viene detto e scritto corrisponde alla realtà. Per questo è importante capire innanzitutto quello che l’Europa può fare e quello che non può fare, ma soprattutto quello che sta facendo nel concreto e quello che ha in programma di fare nei prossimi mesi.

Ci troviamo in questi giorni di fronte ad un’emergenza senza precedenti, l’emergenza Covid-19 è una pandemia che supera i confini i nazionali e che i singoli stati da soli non possono affrontare in modo efficace ed efficiente: oggi più che mai è importante la collaborazione tra i vari paesi.

Da diverse settimane la Commissione europea ha messo in campo una serie di iniziative per affrontare la crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. L’Ue si sta avvalendo di tutti gli strumenti a sua disposizione per attenuare le conseguenze della pandemia. Ma cosa c’è di vero e di falso in quello che si dice sull’Europa?



“L’Europa non stabilisce regole comuni a livello sanitario” - VERO! NON PUO’!

La sanità non è una politica comune europea. In Europa abbiamo politiche comuni nell’ambito dell’agricoltura, del commercio con l’Estero, un coordinamento delle politiche economiche, della politica monetaria per i paesi dell’euro, ma non c’è una politica comune a livello sanitario. Questo perché gli Stati hanno deciso di tenere la sanità come competenza nazionale, così come per esempio la cultura, le politiche migratorie, l’istruzione, etc. L’Unione europea ha una competenza generale e residuale di “sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri”. In quest’ottica dal 27 marzo, ogni giorno i ministri competenti dei singoli Stati (ministri della Salute e dell’Interno) si riuniscono con la commissaria alla salute Stella Kyriakides per coordinare le attività. Nel corso delle riunioni, i leader dell'UE discutono le misure da attuare per contenere la pandemia di coronavirus. A questo si aggiunge l’attività dell’Agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie che fornisce agli Stati linee guida, dati, analisi del rischio e raccomandazioni riguardo l’emergenza coronavirus. L’Europa non può imporre agli Stati membri di uniformarsi a specifiche regole, ma solo fornire indicazioni. La Commissione europea ha istituito un team di esperti composto da epidemiologi e virologi provenienti da diversi Stati membri (per l’Italia Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del Laboratorio di Virologia dell’Imi Lazzaro Spallanzani). L’obiettivo è fornire consulenza direttamente alla Presidente von der Leyen nell’elaborazione di linee guida e misure di gestione del rischio.



"L’Europa non ci aiuta! Non fornisce le mascherine anzi le blocca" - FALSO!

Il 2 aprile la Commissione europea ha proposto di sostenere direttamente i sistemi sanitari degli Stati membri dell'UE, mobilitando 3 miliardi di euro dal bilancio dell'Ue, con la possibilità di contributi supplementari da parte degli Stati membri e soggetti privati. Da un punto di vista operativo la Commissione ha lanciato 4 appalti di emergenza congiunti per tutta Europa per produrre mascherine, respiratori, kit diagnostici che saranno distribuiti ai paesi che ne hanno più bisogno. Allo stesso tempo la Commissione sta istituendo una scorta di attrezzature mediche che finanzierà inizialmente con 50 milioni di euro. La Commissione ha avviato un dialogo con i produttori per arrivare rapidamente ad un aumento della produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale e ha imposto la rimozione delle barriere alla loro circolazione. All’inizio alcuni paesi europei avevano bloccato le esportazioni, anche verso l’Italia, e la Commissione europea è intervenuta in tal senso per favorire l’arrivo di questi materiali ai paesi più bisognosi. Al fine di poter disporre a pieno dei prodotti presenti in Europa, la Commissione ha bloccato le esportazioni di dispositivi medici al di fuori dell’UE.



"L’Unione europea non sta facendo nulla per la ricerca di un vaccino" - FALSO!

L’Europa investe 11 miliardi di euro all’anno per finanziare attività di ricerca in vari settori, dalla medicina all’ambiente, dall’ingegneria all’economia, dalla chimica alla biologia. Per quanto riguarda l’emergenza Covid-19 sono stati lanciati bandi di emergenza per affrontare il problema specifico: sono stati selezionati 18 progetti di 136 gruppi di ricerca in tutta Europa per la ricerca di terapie, vaccini profilattici, vaccini terapeutici, etc. L’ammontare totale dei finanziamenti si attesta a 47,5 milioni di euro.

Il 17 marzo la Commissione ha informato che sosterrà il lavoro della società CureVac, basata a Tubinga, impegnata nello sviluppo e nella produzione di vaccini anti-Coronavirus, con un sostegno fino a 80 milioni di euro. CureVac è una società farmaceutica tedesca che ha sviluppato una nuova tecnologia per superare la necessità di mantenere i vaccini stabili senza refrigerazione. Studi preliminari hanno dimostrato che questa tecnologia è promettente per una risposta rapida al Covid-19 e, se saranno comprovati, milioni di dosi di vaccino potrebbero essere prodotte a costi contenuti. CureVac ha già avviato il proprio programma di sviluppo di un vaccino contro il Covid-19 e prevede di iniziare i test clinici entro giugno. Il sostegno a CureVac rientra nella risposta coordinata dell’UE alla minaccia per la salute pubblica costituita dal Covid-19.

Altro bando per il coronavirus è quello dedicato al sostegno di Start-Up innovative e imprese tecnologiche che possano sviluppare tecnologie utili alla lotta contro il virus (per esempio sistemi di monitoraggio utili a capire la propagazione del virus). Questo bando si è chiuso il 23 marzo e a breve partiranno i progetti per cui sono stati stanziati 164 milioni di euro.

Sono stati stanziati, inoltre, 90 milioni di euro per l’iniziativa di innovazione medica (IMI) con l’industria farmaceutica.

Il 5 maggio nel corso dell'evento di mobilitazione "Risposta globale al coronavirus", la Commissione ha registrato impegni di finanziamento da tutto il mondo per un valore di 7,4 miliardi di € (questa cifra comprende l'impegno di finanziamento di 1,4 miliardi di € della Commissione stessa). Scopo dell'iniziativa è raccogliere una cifra consistente in grado di garantire lo sviluppo collaborativo e la disponibilità universale di vaccini e di strumenti diagnostici e terapeutici per il coronavirus.