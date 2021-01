Contributi per ricoveri in Rsa e per assistenza domiciliare, pubblicate le graduatorie

Fuori provincia - Inps informa che sono state pubblicate le graduatorie, dei vincitori e degli idonei di gennaio 2021, dei bandi di concorso Long Term Care – LTC 2019, finalizzato al riconoscimento di contributi per ricoveri presso residenze sanitarie assistenziali, e Home Care Premium – HCP 2019, per l’assistenza domiciliare dei dipendenti e pensionati pubblici, dei loro coniugi, parenti e affini non autosufficienti. Nel rispetto della normativa sulla privacy è stato indicato esclusivamente il numero di protocollo INPS, reperibile accedendo al servizio online dedicato. Lo stesso numero di protocollo è citato nella ricevuta che è stata inviata alla casella di posta elettronica indicata nella domanda. Graduatorie sul portale dell'Inps.