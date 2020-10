Conte pronto a un nuovo giro di vite

Fuori provincia - Si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi il vertice di Palazzo Chigi che ha visto a confronto per ore il presidente Conte, la maggioranza, il Comitato tecnico scientifico, il ministro Boccia. Secondo quanto emerso da fonti parlamentari, il premier potrebbe parlare a Camera e Senato (i cui presidenti Conte ha incontrato stasera) lunedì prossimo per illustrare nuove misure anti contagio. Allo studio un nuovo Dpcm con ulteriori strette, che già potrebbero diventare realtà in capo a 48 ore. Al vaglio anche la possibilità di chiudere i confini regionali.