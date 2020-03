Conte: "Stop a tutte le attività produttive non indispensabili"

Fuori provincia - “Chiuse tutte attività produttive che non sia strettamente necessaria, cruciale e indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conto nel corso della conferenza stampa tenutasi questa sera alle 23. Un'ulteriore stretta quindi delle misure adottate dalla presidenza del consiglio per arginare la pandemia da coronavirus. "Restano regolarmente aperti supermercati - senza alcuna restrizione, non c'è ragione di fare corse agli acquisti - e negozi che vendono beni alimentari e di necessità (comprese naturalmente le farmacie, ndr). Garantiti servizi postali, bancari, assicurativi, finanziari, nonché i servizi pubblici essenziali come i trasporti", ha aggiunto. Ok alla prosecuzione delle attività lavorative non essenziali soltanto in smart working, cioè da casa.



"E' necessario rallentare il motore dell'Italia", ha affermato il premier, che ha espresso cordoglio per le tante vittime ("Non sono numeri, sono persone, storie, famiglie"), ha assicurato aiuti al tessuto economico nazionale e ha invitato gli italiani a rispettare rigorosamente le norme anticontagio, anche per rispetto delle categorie in prima linea, in primis il personale sanitario. Secondo quanto si apprende, le nuove restrizioni saranno valide fino al 3 aprile, salvo proroghe. La lista delle attività indispensabili - che quindi continueranno a operare -, ha spiegato conte, è stata elaborata nel pomeriggio nel corso dell'incontro con sindacati e associazioni di categoria. Il dettaglio del provvedimento sarà contenuto nel decreto presidenziale, di imminente diffusione.



MASCHERINE, LA GUIDA DEL MINISTERO



MEDICI, MIGLIAIA DI DOMANDE PER LA TASK FORCE



TOTI: POSSIBILE LUCE LA PROSSIMA SETTIMANA