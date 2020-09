Concorso straordinario docenti, c'è la data di partenza

Fuori provincia - L'agognata data è realtà. Il 22 ottobre migliaia di italiani e italiane saranno impegnate nel concorso straordinario per i docenti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio svolti dal 2008 ad ora. Un concorso attesissimo anche se giungerà con gli istituti già aperti, oggi anche nel Comune della Spezia, e non metterà in cattedra (di ruolo) gli insegnanti precari, lo farà retroattivamente dal prossimo anno, per chi lo passa. Ma si tratta comunque di 32mila posti messi a bando a fronte di ben 64mila domande.



Naturalmente non si risolverà tutto il 22 ottobre, ma si continuerà fino a metà novembre a scaglioni e nel frattempo si cercano le aule informatiche nelle scuole, molte usate per fare lezione garantendo il distanziamento. Non sarà facile in tempi di emergenza sanitaria, con i casi positivi nelle classi che hanno portato già alle prime quarantente di studenti e professori (500 classi, si stima). E a proposito di misure anti-Covid, all’ingresso sarà controllata la temperatura con i termoscanner: chi ha febbre superiore a 37,5 o sintomatologia respiratoria non potrà accedere. I professori in quarantena non potranno partecipare alla prova e non sarebbe prevista, al momento, alcuna prova suppletiva così come è accaduto in università per i test di Medicina.



La prova scritta, della durata di 150 minuti, avrà il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e verrà svolta con il sistema informatizzato, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. I candidati saranno chiamati a risolvere cinque quesiti a risposta aperta così da vidimare le competenze disciplinari e didattiche. L'ultimo quesito riguarderà invece la comprensione della lingua inglese (livello B2).