Comitato tecnico: "Due settimane cruciali"

Fuori provincia - I prossimi quindici giorni saranno fondamentali per capire gli effetti delle misure prese a livello nazionale per il contenimento del Covid-19. Lo ha sottolineato il direttore della prevenzione del Ministero della salute Gianni Rezza nel corso della conferenza stampa sul monitoraggio settminale dell'epidemia. “Abbiamo apparentemente una tendenza alla diminuzione dell'Rt – ha detto – questo significa che c'è una tendenza alla diminuzione della trasmissione dell'infezione nel Paese. Questa tendenza, se confermata nelle prossime settimane, potrebbe essere conseguenza dei provvedimenti adottati. C'è però un aumento dei ricoveri perché i dati fanno riferimento alla scorsa settimana”.

“Il numero dei casi è ancora significativo – ha proseguito Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss – quindi non si può allentare l'attenzione. Bisogna mantenere la consapevolezza del rischio che è alto in tutte le regioni. L'obiettivo è ridurre più rapidamente possibile l'Rt sotto 1 per evitare che un'onda lunga possa mettere in ulteriore sovraccarico i servizi sanitari”.