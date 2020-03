Come si pulisce l'Iphone, è bene saperlo. Soprattutto ora

Fuori provincia - Lo smartphone resta nelle nostre mani tutto il giorno, lo portiamo con noi ovunque, lo mettiamo in borsa, in tasca, lo appoggiamo su qualunque superficie, poi lo avviciniamo alla faccia, alla bocca e agli occhi. Ormai si sa che è un veicolo di germi e che andrebbe pulito con cura per evitare problemi. Normale che in questo periodo, anche l’igiene del telefonino deve essere migliorata, con grande attenzione ma senza diventare ossessiva.



Ecco la guida di IPhone:



iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

Il vetro di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max è caratterizzato da una finitura opaca strutturata avanzata. Su iPhone 11, il vetro strutturato attorno alla fotocamera fa risaltare il vetro lucido. Su iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, il vetro posteriore strutturato conferisce eleganza e resistenza, è antiscivolo e piacevole al tocco. Con il normale utilizzo, sul vetro strutturato può depositarsi del materiale trasferito dagli oggetti che vengono a contatto con l’iPhone, come jeans o gli oggetti che tieni in tasca. Questo materiale depositato può somigliare a un graffio, ma nella maggior parte dei casi può essere rimosso. Segui queste linee guida per la pulizia:

Scollega tutti i cavi e spegni l’iPhone.

Usa un panno morbido, leggermente inumidito e privo di pelucchi, ad esempio un panno per la pulizia degli occhiali.

Se il materiale è ancora presente, usa un panno morbido e privo di pelucchi con acqua tiepida e sapone.

Evita di far penetrare umidità nelle aperture.

Non usare detergenti né aria compressa.

L’iPhone è dotato di un rivestimento oleorepellente a prova di impronte. I prodotti di pulizia e i materiali abrasivi consumano il rivestimento e potrebbero graffiare l’iPhone.



iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7

Pulisci immediatamente il tuo iPhone se entra in contatto con qualsiasi cosa possa causare macchie o altri danni, ad esempio sporcizia o sabbia, trucco, inchiostro, saponi, detergenti, acidi o cibi acidi o creme per il corpo. Segui queste linee guida:

Scollega tutti i cavi e spegni l’iPhone.

Usa un panno morbido, leggermente inumidito e privo di pelucchi, ad esempio un panno per la pulizia degli occhiali.

Evita di far penetrare umidità nelle aperture.

Non usare detergenti né aria compressa.

iPhone presenta un rivestimento oleorepellente a prova di impronte. Su iPhone 8 e successivi, il rivestimento si trova sulla parte anteriore e posteriore. Questo rivestimento si consuma con il tempo e con il normale utilizzo. I prodotti di pulizia e i materiali abrasivi consumano ulteriormente il rivestimento e potrebbero graffiare l’iPhone.

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s

Pulisci immediatamente l’iPhone se entra in contatto con sostanze contaminanti che potrebbero causare macchie, come inchiostro, coloranti, cosmetici, sporcizia, cibo, oli e creme per il corpo. Per pulirlo, scollega tutti i cavi e spegnilo. Usa un panno morbido, leggermente inumidito e privo di pelucchi. Evita di far penetrare umidità nelle aperture. Per pulire l’iPhone, non utilizzare prodotti specifici per vetri, detergenti per la casa, prodotti ad aria compressa, spray, solventi, prodotti a base di ammoniaca o sostanze abrasive. Le superfici di vetro anteriori presentano un rivestimento oleorepellente. Per rimuovere le impronte digitali, pulisci le superfici con un panno morbido e privo di pelucchi. La capacità oleorepellente del rivestimento diminuisce con il tempo e il normale utilizzo; passando del materiale abrasivo sullo schermo del dispositivo potresti graffiarlo e contribuire a diminuire l’oleorepellenza.

Per pulire il tasto Home (consentendo al Touch ID di funzionare correttamente), usa un panno morbido e privo di pelucchi.



iPhone 5c

Pulisci immediatamente l’iPhone se entra in contatto con sostanze contaminanti che potrebbero causare macchie, come inchiostro, coloranti, cosmetici, sporcizia, cibo, oli e creme per il corpo. Per pulirlo, scollega tutti i cavi e spegnilo. Usa un panno morbido, leggermente inumidito e privo di pelucchi. Evita di far penetrare umidità nelle aperture. Per pulire l’iPhone, non utilizzare prodotti specifici per vetri, detergenti per la casa, prodotti ad aria compressa, spray, solventi, prodotti a base di ammoniaca, sostanze abrasive o detergenti contenenti perossido di idrogeno. Le superfici di vetro anteriori presentano un rivestimento oleorepellente. Per rimuovere le impronte digitali, pulisci le superfici con un panno morbido e privo di pelucchi. La capacità oleorepellente del rivestimento diminuisce con il tempo e il normale utilizzo; passando del materiale abrasivo sullo schermo del dispositivo potresti graffiarlo e contribuire a diminuire l’oleorepellenza.

Per rimuovere la sporcizia che potrebbe accumularsi attorno all’apertura dell’alloggiamento SIM, utilizza un panno morbido, privo di pelucchi e inumidito con pochissimo alcol. Rimuovi delicatamente la sporcizia dall’apertura della porta, evitando di far penetrare umidità.



iPhone 5

Pulisci immediatamente l’iPhone se entra in contatto con sostanze contaminanti che potrebbero causare macchie, come inchiostro, coloranti, cosmetici, sporcizia, cibo, oli e creme per il corpo. Per pulirlo, scollega tutti i cavi e spegnilo. Usa un panno morbido, leggermente inumidito e privo di pelucchi. Evita di far penetrare umidità nelle aperture. Per pulire l’iPhone, non utilizzare prodotti specifici per vetri, detergenti per la casa, prodotti ad aria compressa, spray, solventi, prodotti a base di ammoniaca, sostanze abrasive o detergenti contenenti perossido di idrogeno. Le superfici di vetro anteriori presentano un rivestimento oleorepellente. Per rimuovere le impronte digitali, pulisci le superfici con un panno morbido e privo di pelucchi. La capacità oleorepellente del rivestimento diminuisce con il tempo e il normale utilizzo; passando del materiale abrasivo sullo schermo del dispositivo potresti graffiarlo e contribuire a diminuire l’oleorepellenza.



iPhone 4s e iPhone 4

Pulisci immediatamente l’iPhone se entra in contatto con sostanze contaminanti che potrebbero causare macchie, come inchiostro, coloranti, cosmetici, sporcizia, cibo, oli e creme per il corpo. Per pulirlo, scollega tutti i cavi e spegni l’iPhone (tieni premuto il tasto Standby/Riattiva e fai scorrere il cursore sullo schermo). Usa un panno morbido, leggermente inumidito e privo di pelucchi. Evita di far penetrare umidità nelle aperture. Per pulire l’iPhone, non utilizzare prodotti specifici per vetri, detergenti per la casa, prodotti ad aria compressa, spray, solventi, prodotti a base di ammoniaca, sostanze abrasive o detergenti contenenti perossido di idrogeno. Le superfici di vetro anteriore e posteriore presentano un rivestimento oleorepellente. Per rimuovere le impronte digitali, pulisci le superfici con un panno morbido e privo di pelucchi. La capacità oleorepellente del rivestimento diminuisce con il tempo e il normale utilizzo; passando del materiale abrasivo sullo schermo del dispositivo potresti graffiarlo e contribuire a diminuire l’oleorepellenza.



iPhone 3GS

Pulisci immediatamente l’iPhone se entra in contatto con sostanze contaminanti che potrebbero causare macchie, come inchiostro, coloranti, cosmetici, sporcizia, cibo, oli e creme per il corpo. Per pulirlo, scollega tutti i cavi e spegni l’iPhone (tieni premuto il tasto Standby/Riattiva e fai scorrere il cursore sullo schermo). Usa un panno morbido, leggermente inumidito e privo di pelucchi. Evita di far penetrare umidità nelle aperture. Per pulire l’iPhone, non utilizzare prodotti specifici per vetri, detergenti per la casa, prodotti ad aria compressa, spray, solventi, prodotti a base di ammoniaca, sostanze abrasive o detergenti contenenti perossido di idrogeno. La superficie di vetro anteriore presenta un rivestimento oleorepellente. Per rimuovere le impronte digitali, pulisci le superfici con un panno morbido e privo di pelucchi. La capacità oleorepellente del rivestimento diminuisce con il tempo e il normale utilizzo; passando del materiale abrasivo sullo schermo del dispositivo potresti graffiarlo e contribuire a diminuire l’oleorepellenza.



iPhone 3G e iPhone (originale)

Per pulirlo, scollega tutti i cavi e spegni l’iPhone (tieni premuto il tasto Standby/Riattiva e fai scorrere il cursore sullo schermo). Poi usa un panno morbido, leggermente inumidito e privo di pelucchi. Evita di far penetrare umidità nelle aperture. Per pulire l’iPhone, non utilizzare prodotti specifici per vetri, detergenti per la casa, prodotti ad aria compressa, spray, solventi, prodotti a base di ammoniaca, sostanze abrasive o detergenti contenenti perossido di idrogeno.