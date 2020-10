Cocer Marina: "Al lavoro per nuovi miglioramenti economici e normativi per i marinai"

Fuori provincia - “Il Cocer Marina esprime soddisfazione per l’apertura della concertazione, anche se svolta tra le tante difficoltà pratiche conseguenti al momento che il paese sta vivendo. Abbiamo apprezzato la disponibilità all’ascolto dimostrato dalla compagine governativa ed auspichiamo che potranno essere reperite ulteriori risorse per le indennità accessorie, quale segnale di attenzione che la politica deve ai Marinai e ai militari tutti”. E’ quanto si legge in una nota del Consiglio centrale di rappresentanza dei militari

sezione Marina che prosegue: “Nel corso del primo incontro abbiamo sottolineato, e mai ci stancheremo di farlo, quanto i nostri marinai si prodighino per proteggere le rotte verso il Paese, rendere sicura la navigazione e salvare vite umane. Il Cocer Marina ha avuto modo di illustrare gli aspetti salienti del trattamento del personale che rappresenta sui quali focalizzerà la propria attenzione nel corso dell’attività contrattuale con la Funzione Pubblica, affinché siano realizzati sostanziali e nuovi miglioramenti economici e normativi che vadano a ristorare il settore dell’operatività marinaresca”.



