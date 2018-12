Città e cave si accendono, Carrara si illumina col Natale

Fuori provincia - Nei giorni scorsi in piazza Gramsci a Carrara alle 17.30 ha preso il via lo “Spettacolo delle Luci di Natale”. Alla presenza dell’Assessore alla Cultura e Turismo Federica Forti, degli Assessori Anna Galleni e Sarah Scaletti, e del Presidente del Consiglio Comunale Michele Palma, è stato attivato virtualmente il pulsante che ha dato il via allo Spettacolo delle Luci di Natale. Nella giornata di ieri è stato acceso parte del centro storico mentre nei giorni successivi le luminarie si accenderanno anche nelle altre strade della città, fino a raggiungere la costa e i paesi a monte.



Ogni luogo di interesse storico artistico sarà illuminato da fari nell'ambito di un progetto di illuminazione omogeneo che coinvolgerà piazze, edifici, chiese, monumenti. Torneranno anche le installazioni luminose in vari punti della città. Prenderà vita anche il Villaggio di Natale, che dal 2 dicembre al 6 gennaio animerà il centro storico all'interno di un percorso che interesserà piazza Alberica, piazza delle Erbe e piazza Duomo, con ingresso gratuito per i visitatori.



"Abbiamo puntato anche quest’anno sullo spettacolo di luci che tanto sono piaciute lo scorso anno e che hanno coinvolto tutta la città - ha spiegato l’assessore Forti - per questo si rinnoverà anche quest’anno lo spettacolo delle cave illuminate che sarà possibile ammirare dalla costa, transitando lungo l’autostrada, da vari punti della città e del territorio, o addirittura sorvolando in aereo la città. Una meraviglia unica al mondo da non perdere, che l’Amministrazione comunale, con il supporto della locale Confindustria, ha deciso di riproporre e di ampliare".



Il Presepe naturale offerto dalle cave illuminate e le luminarie della città lo scorso anno, oltre ad aver fatto il pieno di visualizzazioni e condivisioni sul web con un video creato ad hoc, hanno anche richiamato a Carrara moltissimi visitatori che quest'anno troveranno un numero ancora maggiore di istallazioni luminose e cave coinvolte nel suggestivo gioco di luci.



MICHELE AMBROGI