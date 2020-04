Chiese aperte o chiuse. Che fare?

Fuori provincia - La trattativa Stato-Chiesa va avanti, ma nelle scorse ore è arrivato il pungolo della Conferenza Episcopale Italiana. I vescovi non ci stanno a tenere le chiese chiuse anche dopo il 4 maggio, ma per adesso la "Fase 2" come pensata dal governo Conte non ha ancora dato il via libera al ritorno tra gli inginocchiatoi. "I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale", si legge in una nota. "Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico-scientifico si richiama il dovere di distinguere tra la loro responsabilità – dare indicazioni precise di carattere sanitario – e quella della Chiesa, chiamata a organizzare la vita della comunità cristiana, nel rispetto delle misure disposte, ma nella pienezza della propria autonomia".

Le ragioni che muovono al momento la decisione di non riaprire alle funzioni e ai pericolosi assembramenti che generano, sono di carattere scientifico. "Comprendo le critiche del Cei sul divieto delle messe ma il virus sta ancora circolando, anche se con una intensità più bassa, ma è ancora in giro", ha detto in queste ore Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. "Se non ci fosse stato il lockdown sarebbe stato un disastro. Se mi si chiede quale sia la soglia di sicurezza di nuovi contagi per un epidemiologo questa è zero, ma è chiaro che un Paese non regge un lockdown di oltre 2-3 mesi". Per adesso da maggio si potrà tornare a celebrare i funerali, seguendo le norme del distanziamento sociale e con un numero ristretto di partecipanti ai riti.