Chef stellati e non solo alla Fucina SaperiSapori di Tirreno Ct

Fuori provincia - La Fucina SaperiSapori e Conoscenze nasce nel 2016 da un’idea del professor Paolo Caldana, amministratore delegato della Fiera Tirreno Ct che quest’anno compie 40 anni d’attività dedicata con successo, tra innovazione e tradizione, al comparto dell’accoglienza e del turismo. La Fucina SaperiSapori e Conoscenze è oggi il forum sulle eccellenze dei prodotti e delle professionalità del territorio; la finestra sull’enogastronomia che cerca d’indagare le ragioni del piatto, che racconta la filiera delle materie prime di altissima qualità e propone attraverso show-cooking, interviste e dibattiti l’interpretazione da parte degli chef della cucina come prodotto di un esercizio intimamente culturale.



La Fucina SaperiSapori e Conoscenze, condotta dalla giornalista apuana Laura Olimpia Salvatore sul palco allestito all’interno del padiglione “E”, è il luogo in cui viene abbandonata l’ansia da performance in cucina perché ad essere indagato non è il piatto in se stesso, per come è fatto o per come viene servito; ma sono le ragioni per cui quel piatto esiste ad essere ricercate come valori storici ed etnologici nell’intento di mettere in corrispondenza la cucina, e la tavola più in generale, con la storia degli uomini.



Anche per questa edizione 2020, attraverso in un ricco calendario di attività che si susseguiranno per tutta la giornata da domenica 1 marzo a mercoledì 4 marzo, la filosofia della Fucina SaperiSapori e Conoscenze è soffermarsi sul complesso valoriale con cui s’apparecchia la tavola per creare il “convivium”.



L’attenzione, rivolta alle Scuole di Alta Formazione del territorio, anche quest’anno, vede come Ospiti i docenti e gli studenti dell’Istituto Alberghiero Minuto di Marina di Massa e di Seravezza; oltre a Scuola Tessieri che aprirà i lavori della Fucina ogni mattina a partire dalle ore 10.30.

Segnaliamo, oltre agli show-cooking di numerosi chef, le performance dei rappresentanti delle associazioni e il ricco intervento della Condotta Slow-Food delle terre medicee e apuane, il dibattito con quattro Chef Stellati che lavorano nei più celebri ristoranti della Versilia: Andrea Mattei, Luca Landi, Gioacchino Pontrelli e Valentino Cassanelli saranno Ospiti della Fucina SaperiSapori e Conoscenze, affiancati dalla Giornalista gastronomica Eleonora Cozzella, nella giornata di lunedì 2 marzo a partire dalle ore 11.30.



IL PROGRAMMA



DOMENICA 1° MARZO



10.30-11.30

SCUOLA TESSIERI, Ponsacco, Pisa

Conferenza

“Il futuro nella cucina e nella pasticceria italiana.”

Stefano Cipollini, Chef e Coordinatore Didattico di Cucina di Scuola Tessieri



11.30-12.30

MARSILI Chef MAURIZIO, “Pesce Briaco Wine Restaurant”, Lucca

Show-Cooking e Degustazione

“Com'è difficile essere brodi”

Insalatina di rossetti con carciofo affumicato e confetture di peperoncino

Brodo di cicale e razza in bicchiere

Melu' marinato agli agrumi



12.30-13.30

ACCADEMIA MACELLERIA

Show-Cooking e Degustazione

“Lo street-food gourmet”

L'Accademia di Macelleria Italiana presenta pulled, pastrami e girotondi

Chef Enrico Conti

Prof. Damiano Bellucci, Docente A.M.I.



13.30-14.30

COMPAGNIA AMICI del VINO APUOLUNENSE

Degustazione del vino guidata

“4 Territori, 4 Cantine, 4 Produttori e i loro Vini”

Mario Menconi, Coordinatore C.A.V.A., presenta:

-Cinqueterre

az. agr. “Cheo”, Vernazza. Presenta Bartolomeo Lencari

-Val di Magra

az. agr. “Ruschi Noceti”, Pontremoli. Presenta Francesco Ruschi Noceti

-Colli di Luni

fattoria “Terenzuola”, Fosdinovo. Presenta Ivan Giuliani

-Candia dei Colli Apuani

az. agr. “Cima Aurelio”, Romagnano di Massa. Presenta Aurelio Cima



14.30-15.30

PARDINI Chef GIANLUCA, Scuola internazionale “Italian Cuisine”, Lucca

Show-Cooking e Degustazione

“Il pesce povero e il fiore dell'inverno: ravioli di pesce povero in zuppa di carciofi”



15.30-16.00

5TERRE FOOD TOUR

Show-Cooking e Degustazione

“Le Canapelle: tra innovazione e tradizione”

Interverranno:

Cristina Sabini, ideatrice progetto Cinqueterre Food-Tour

Lara Cappelli, logistica e marketing di Cinqueterre Food-Tour

Daniela Tresconi, giornalista

Ilenia Spagnoli, agriturismo “Il Fienile”



16.00-17.00

FERMENTO VIVENDA & ACQUA SAN CARLO

Presentazione e degustazione

“Virtù e proprietà delle bevande fermentate”

Michele Martinelli con Massimiliano Dini e Vanessa Parducci