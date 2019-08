Carrara Bier Fest, cosa si mangia?

Fuori provincia - La Carrara Bier Fest, al secondo anno sotto la guida di IMM_CarraraFiere, non delude le migliaia di persone che visitano da oltre 40 anni l’evento per assaporare birre, cibo, musica e spettacoli “Made in Bavaria” con proposte, anche gastronomiche, per tutti i palati.



Cosa sfornano le cucine dei gemellati tedeschi? Innanzitutto gli immancabili stinchi di maiale, ma anche il manzo, würstel e salsiccie varie, i pretzel cioè il classico pane a forma di anello con le estremità annodate e la crosta dorata, i classici contorni a base di crauti bianchi, il cavolo rosso, l’insalata di patate e i formaggi, il pane nero con lo speck...



Fra le specialità più richieste come non ricordare lo stinco di maiale (bayerische Schweinehaxe) cucinato nella birra fino a renderlo molto morbido e poi rosolato al forno per ottenere una bella crosta croccante. Lo stinco di maiale è fra i capisaldi delle taverne bavaresi, ma si tratta di un piatto molto apprezzato in tutta la Germania.



Per finire in bellezza le ciambelle di mele e gli strudel, quest’ultimo in “variante gemellaggio” una proposta dei cuochi tedeschi quale novità culinaria di questa edizione. Si tratta di uno strudel che mantiene inalterati gli ingredienti di base (pasta sfoglia, formaggio “quark” e ricotta) ma inserisce al posto delle mele l’Amarena Fabbri, un prodotto tipico della nostra cucina molto apprezzato in Germania. Il dolce è stato appositamente “inventato” per celebrare lo “sposalizio” fra le due città, e proposto in esclusiva agli amici della Carrara Bier Fest.



Sul fronte birra i camion targati Nordbräu continuano a fornire i migliaia di litri direttamente importati dallo storico birrificio, attivo a Ingolstadt fin dal 1693, nelle varianti Nordbräu Hell, una birra dorata da 4.9 gradi alcolici dalle note maltate delicatamente mielose e il finale piacevolmente secco, Dunkel Weiss una birra scura di 5 gradi alcolici che evidenzia aromi di crosta di pane tostata e leggerissimi sentori di caramello e frutta secca e Weizen, torbida per i lieviti in sospensione come vuole la tradizione, con cappello di schiuma compatta e pannosa. A disposizione anche una quarta varietà analcolica. Nel 2018 sono stati 68.000 i litri di birra Nordbräu consumati, un traguardo che gli organizzatori pensano di superare, in considerazione dei tre giorni in più dedicati alla festa, ma anche del notevole battage promozionale fatto e tutt’ora in corso.



Grazie alla possibilità di divertirsi e arricchire la visita anche usufruendo dell’adiacente Luna Park e della concomitante mostra mercato del commercio e dell’artigianato Tutti in Fiera”, ottima occasione di shopping, Carrara Bier Fest ha tutte le carte in regola per soddisfare ogni genere di pubblico, dalle famiglie - compresi nonni e bambini piccoli - alle comitive di amici goliardici, fino alle coppie in cerca di una serata diversa dal solito.



Ovvio che fra i numerosissimi visitatori ci siano anche quelli che “in cucina über alles solo l’Italia!” ma niente paura: al padiglione B, oltre a quanto offerto dai bar, la Tutti In Fiera propone anche stand gastronomici con specialità tipiche italiane, mentre coloro che non possono rinunciare a un’ottima pizza la troveranno alla pizzeria collocata sul piazzale esterno, lato monti, fra le panche e il luna park.



Fra le specialità culinarie “Made in Italy” anzi “Made in Apuania” anche fantastici sgabei farciti di salumi o, per i più golosi, nella variante alla Nutella.



La Carrara Bier Fest prosegue fino a sabato 7 settembre: ingresso gratuito, birra, cibo, shopping e divertimento per tutti secondo il leit motiv “I boccali in alto!!!”.