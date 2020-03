Campionati di geografia slittano a maggio per il coronavirus

Fuori provincia - "E’ con sommo rincrescimento che dobbiamo comunicare che , per cause indipendenti dalla nostra volontà , i Campionati della Geografia , che dovevano tenersi nell’ultima decade di marzo a Carrara, sono slittati a maggio 2020". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'organizzazione che prosegue: "Considerata la situazione epidemiologica che, purtroppo, al momento non sembrerebbe volgere al meglio ed il considerevole impegno organizzativo che sta dietro ai Campionati, siamo stati costretti, nostro malgrado, a prendere questa decisione. Ovviamente saranno spostate anche i due incontri culturali pomeridiani collaterali ai Campionati : la conferenza su Alessandro Malaspina venerdì 15 maggio , la conferenza sui popoli in via di estinzione venerdì 22 maggio, entrambe alle 17".



Le nuove date sono, pertanto, queste :



- Sabato 16 maggio Campionati Italiani secondaria secondo grado



- Venerdì 22 maggio Campionati Interregionali secondaria primo grado



- Sabato 23 maggio Campionati italiani secondaria primo grado.



Gli orari e i giochi rimangono invariati.