Borrelli: "Purtroppo aumentano i deceduti anche oggi". Locatelli: "Nessun spostamento al 31 luglio"

Fuori provincia - Guariti, contagiati, deceduti e un pensiero a Guido Bertolaso. Come ogni giorno da quando l'emergenza è iniziata alle 18 è il momento della conferenza stampa da parte dei vertici della Protezione Civile. Con un primo chiarimento fondamentale: il 31 luglio non è la nuova linea di confine: le indiscrezioni della stampa nazionale ancora una volta fanno confusione. Così il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: "Purtroppo aumentano i deceduti anche oggi". Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, inizia la sua breve conferenza specificando "che rimane il 3 aprile la data, fissata a suo tempo, per la conclusione delle misure di contenimento sociale attualmente in atto e nei giorni immediatamente precedenti si prenderanno delle decisioni per il periodo futuro. E' importante dire che con la firma di un protocollo d'intesa fra Regione Lazio, Ministero dell'Università e della Ricerca, della Salute, Cnr e Spallanzani, perseguiamo una progettualità per arrivare ad una traslazione clinica di un vaccino che potrà conferire protezione contro Sars-Covid2: è un passo importante per cercare di trovare le risposte più adeguate per il trattamento degli ammalati. La Cts di Aifa sta continuando in maniera solerte a valutare tutte le proposte che arrivano". Qualcuno chiede a Borrelli perché ogni giorno vengono forniti i dati se non sono dati reali: "Si parlava di possibile casi positivi asintomatici: ho chiarito che ci sono diverse idee. C'è chi ipotizza che siano di più, chi di meno: ho detto che potrebbe essere vero, empiricamente che i casi positivi possano essere molti di più. Era un discorso di carattere generale".