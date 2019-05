Atuttacoda, il 15 e 16 giugno la prima edizione a CarraraFiere

Fuori provincia - Atuttacoda è la manifestazione nata per essere dalla parte degli animali, per farli conoscere e rispettare in un modo più consapevole e attento. Giunta con successo alla sua terza edizione a Torino, si moltiplica nel 2019 con tappe in Emilia Romagna, Toscana e Veneto, mettendo una zampa sulla Liguria e il Lazio per il 2020. Il 15 e 16 Giugno si apriranno le porte alla 1° edizione in Versilia, precisamente a Carrara nel bellissimo ente fiera fronte mare di Marina di Carrara. L’obiettivo resta quello di divertirsi promuovendo l’attenzione verso il mondo degli animali d’affezione, e non solo, valorizzando le eccellenze che operano sul territorio italiano. Grandi e rinomate aziende, infatti, saranno presenti in fiera a contorno di moltissime attività. Atuttacoda è infatti una fucina di eventi cruelty free volti ad avvicinare bambini e adulti agli amici con la coda in modo responsabile ma soprattutto con tanto intrattenimento. Molte le esibizioni e gli spettacoli cane padrone, dall’agility alla dog dance passando per la pet therapy. Grande novità la spiaggia attrezzata Atuttacoda Beach, per passare la giornata in relax e far fare anche il battesimo dell’acqua, con la possibilità di far nuotare il proprio cane nella piscina insieme ai volontari della Sics, la celebre squadra di salvataggio in acqua. E poi raduni, sfilate pro adozione e tanto ancora. Oltre ai cani, la Fiera ospiterà una rassegna felina sotto l’egida dell’Anfi, cavalli, rettili, furetti e una fattoria didattica con i suoi ospiti con la coda. Vivremo quindi l’esperienza di una due giorni di divertimento, nel massimo rispetto dei nostri amici a quattro zampe. Per le famiglie tantissime attività ad hoc, tutte da provare durante Atuttacoda. E poi cibo italiano di strada, spettacoli, intrattenimento, diretta live con Radio Nostalgia, insomma, un evento arricchito da una concreta componente ludica ma formativa e sociale, oltre che di spettacolo e di numerose attività a scopo benefico. La manifestazione, in cui ricordiamo la vendita di animali non è consentita, diventa sempre più ricca e sempre più dalla parte degli animali.

sito ufficiale www.atuttacoda.it,

pagina facebook https://www.facebook.com/atuttacodaexpo/

instagram https://www.instagram.com/atuttacoda_/