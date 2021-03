Atteso per oggi il primo Dpcm di Draghi, timori per le varianti

Fuori provincia - E' in corso in questi minuti l'incontro tra i ministri Speranza e Gelmini, gli enti locali e le regioni, convocato immediatamente dopo la riunione della cabina di regia che ha visto il confronto tra il presidente del consiglio Mario Draghi, i ministri e gli esperti scientifici in vista del varo del nuovo Dpcm con le misure anti contagio da Covid, atteso in giornata.



Confermata la chiusura delle scuole nelle zone rosse mentre nelle zone arancioni saranno i presidenti di Regione ad avere la facoltà di chiudere quando si raggiungono i 250 casi positivi ogni 100mila abitanti. Il Dpcm entrerà in vigore dal 7 marzo. Durante il vertice è stato richiesto il parere del Cts sulle varianti ed è emersa preoccupazione soprattutto per l'altissima contagiosità, in particolar modo della variante brasiliana.



Alla riunione della cabina di regia hanno preso parte i ministri Roberto Speranza, Maria Stella Gelmini, Daniele Franco, Patrizio Bianchi, Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, Elena Bonetti. Presenti anche il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli.



Nel corso della giornata si saprà, quindi, quali risposte fornirà il governo alle richieste avanzate dalle Regioni nei giorni scorsi (leggi qui).