Asti al Golden Autunum Economic and Trade Fair di Nanchino: "Un onore portare il saluto della Spezia"

Fuori provincia - "E’ un onore per me poter portare il saluto del municipio della città della Spezia che qui rappresenta il mio Paese: l’Italia. Un saluto che va oltre la formalità istituzionale così come il ringraziamento da parte della nostra delegazione per la grande accoglienza e l’ospitalità che abbiamo ricevuto". Ha esordito così l'assessore comunale al Turismo, Cooperazione internazionale, Gemellaggi e Promozione della città, Paolo Asti, al Gran Gala Golden Autunum Economic and Trade Fair a Nanchino, dove è l'unico ospite europeo.



"In soli sei mesi è la seconda volta che ho l’onore di visitare Nankino, una delle più belle città tra le tante del mondo che io ho visitato, una città seducente per la sua antica storia, per la sua enorme cultura e il rispetto della tradizioni millenarie, ma anche per avere fama di essere, non solo capitale di sei dinastie, ma anche di una città che, contando dieci milioni di abitanti, ha un elevatissimo standard di sviluppo sostenibile", ha proseguito Asti.



In base ai tavoli di lavoro previsti, ad affiancare l’assessore Asti nel corso della permanenza in Cina ci saranno il direttore di Confindustria La Spezia e rappresentante di Ance Italia, Paolo Faconti, il presidente dell’Ordine degli Architetti, Francesca Zani, gli insegnati del Liceo Linguistico e Turistico, le professoresse Sonia Galletti e Silvia Segalla, Wanli Zhou e Davide Piccioli per l’associazione La Spezia Amici della Cina che, nell’occasione, incontreranno il vice presidente della stessa associazione Mattia Pinza, spezzino che vive in Cina da oltre 10 anni.



"Nel vostro fiume Azzurro, così come nell’azzurro del nostro mare, è racchiusa non solo la forza della natura e la metafora del tempo che trascorre, ma anche la prosperità di una città, di una provincia, di un intero Paese. Turismo, Cultura, Scuola, Ricerca Scientifica, Urbanistica, Sport e tanti altri temi ancora daranno i frutti della nostra amicizia.

A tutto questo - ha aggiunto Asti - guardiamo con saggezza ma anche con la concretezza che la velocità delle trasformazioni ci impongono per far sì che questo grande incontro sia l’auspicio migliore per poter festeggiare insieme il prossimo anno il cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i nostri Paesi".

Obbiettivo del viaggio è infatti quello di trovare occasioni di confronto e possibilità di scambi in ambiti diversi quali la cultura, il turismo, l’istruzione, lo sport, la scienza e tecnologia e l’architettura e la nautica. La fiera economica e commerciale dell'Autunno d’Oro di Nanchino rappresenta il più importante raduno di Nanchino per lo scambio culturale e lo sviluppo economico e commerciale.