Assistenti civici, arrivano i volontari che ricordano come dobbiamo comportarci

Fuori provincia - Sessantamila “assistenti civici” informeranno le persone delle regole da rispettare per evitare una maggiore diffusione del coronavirus e potranno chiamare la polizia municipale quando lo riterranno necessario. Il governo chiama a raccolta volontari che saranno coordinati dalla Protezione Civile con l'obiettivo di aiutare le autorità e gli enti locali nel delicato passaggio della fase 2 del coronavirus. Saranno in servizio fino al 31 luglio, quando scadrà lo stato di emergenza dichiarato dal governo il 31 gennaio. Il bando è rivolto a pensionati ed inoccupati ma non ci sarà alcun compenso per chi parteciperà alla chiamata: i singoli soggetti potranno mettere a disposizione dei loro comuni fino a 16 ore la settimana, distribuite in tre giorni, e riceveranno un’assicurazione per infortuni o incidenti. Saranno i sindaci a decidere come impiegarli. Non potranno fare multe ma potranno segnalare comportamenti non idonei alla Polizia locale, proprio mentre "Immuni", l'app per il tracciamento dei contagi, sembra essere ancora in ritardo sulla tabella di marcia.



E' evidente che i sindaci stanno avendo delle difficoltà in tutta Italia a far rispettare le regole di convivenza, dopo due mesi abbondanti di lockdown: non sono mancati episodi in tal senso anche nella provincia spezzina, specificatamente al comune capoluogo e a Sarzana come raccontato in cronaca. Che cosa faranno? Presidierano piazze, parchi, strade, zone delle movida, tutti luoghi, più in generale, dove il rischio assembramento è tangibile: controlleranno il corretto uso delle mascherine ma potranno essere d'aiuto anche a chi è più in difficoltà, magari per la consegna a domicilio. Pare che saranno riconocibili perché vestiti con una casacca blu e la scritta "assistente civico" ma, come detto, non potranno fare verbali e nemmeno richiami, ma limitarsi a ricordare le regole. Nella nota ufficiale c'è scritto che dovranno lavorare "con gentilezza".