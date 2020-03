Amici spezzini sparsi per l'Europa: "Iniziano a preoccuparsi ovunque"

Fuori provincia - Per una compagnia di amici di vecchia data sparsi per il globo il gruppo di Whatsapp sino a una decina di giorni fa era il canale in cui organizzare vacanze insieme e mettersi d'accordo per qualche breve visita, magari facendola coincidere con gli spostamenti di altri membri del gruppo e trasformandola in un piccolo rendez-vous. Ora è il metodo migliore per cercare di capire cosa sta accadendo in altre parti del mondo e cosa probabilmente accadrà in quella in cui si vive.



Inghilterra, Olanda, Germania e Svezia, oltre, ovviamente, alla sponda italiana. Stati che stanno affrontando l'emergenza coronavirus in modi e tempi differenti. Quello che stava accadendo in Italia una settimana fa sembrava assurdo, inimmaginabile per chi vive sulle sponde del Tamigi o per chi, vivendo a qualche decina di chilometri da Stoccolma, sui giornali leggeva principalmente notizie relative alla temperatura media elevatissima dell'inverno che sta per andare in archivio.

Oggi la situazione è comunemente ritenuta gravissima e davvero le misure imposte dal governo italiano sembrano solamente l'anticipazione di quelle che dovranno prima o poi essere prese da tutti gli altri.

"A Londra ieri – spiega Prisca Benelli, senior monitoring & evaluation adviser di Save the Children Uk – c'erano ancora ristoranti abbastanza affollati, musei e cinema aperti (con sconti), ma si inizia a vedere un po’ meno gente in giro e nei supermercati si fa già la spesa come se stesse per arrivare l’apocalisse. Impossibile trovare paracetamolo, carta igienica e pannolini". Prisca, insieme al marito Claudio e alle figlie Penelope e Olivia, ieri sera ha assistito alla prima vera svolta attuata dal primo ministro Boris Johnson: "Ha consigliato alla gente di evitare tutti gli spostamenti e assembramenti non essenziali. I pub e ristoranti possono restare aperti ma si sconsiglia alla gente di andarci. E le scuole restano aperte...".

Infine, sulla lontananza dalla Spezia, in un momento del genere, Prisca afferma: "Personalmente sto in ansia all’idea che se qualcuno della mia famiglia si ammala non potrò tornare ad aiutare".

A poco più di cento chilometri vive da qualche mese anche uno degli altri amici spezzini, Francesco Licausi, professore associato del dipartimento di Biologia delle piante dell'Università di Oxford/Wadham College.

"Oxford si è svuotata, anche in conseguenza alla fine del secondo term dell'anno. A tutti gli studenti britannici è stato consigliato di tornare a casa, mentre a quelli internazionali per i quali il ritorno potrebbe essere difficile, come per gli italiani, è stata offerta l'opzione di mantenere l'alloggio nel college. La maggior parte dello staff ha optato per il telelavoro e il dipartimento in cui lavoro è semi-deserto – racconta Francesco –. Da ieri sento le persone seriamente preoccupate, anche quelle più giovani". Anche per lui la distanza dalla famiglia è un cruccio: "Suscita notevole angoscia il pensiero della famiglia, degli amici e dei colleghi unito al fatto di non poterli raggiungere probabilmente per lungo tempo. Sono molto orgoglioso delle persone che si organizzano per tenere alto il morale in queste condizioni. La preoccupazione che qua in Gran Bretagna la situazione possa essere peggiore, in un futuro non lontano, è forte".



Che la Gran Bretagna sia un po' un mondo a parte non lo scopriamo certo in occasione della pandemia da coronavirus. Ma anche nel resto d'Europa le scelte sono state diverse, o comunque differite rispetto a quelle italiane.

Andrea Benigni e Alice Leri, marito e moglie spezzini che vivono a Vaals, cittadina olandese a poche centinaia di metri dal confine tedesco e dalla città di Aquisgrana, dove lavorano, lui come professore presso l'università tecnica RWTH-Aachen, lei come scientific manager presso il Forschungszentrum Jülich.

Da ieri pomeriggio la cancelliera Angela Merkel ha imposto la chiusura totale ai servizi e al commercio, tranne quello dei beni di prima necessità, mentre in Olanda hanno chiuso tutto, incluso scuole, sex club e coffe shop.

"In Germania – dichiarano Andrea e Alice – le scuole, le università, i musei, discoteche e piscine e alcuni uffici comunali sono chiusi da ieri, i trasporti sono limitati, per lo meno nel nostro land. I datori di lavoro hanno sospeso i viaggi verso Cina, Italia, Francia, Spagna, Corea del Sud e Stati uniti e i lavoratori sono stati inviati a non fare riunioni non necessarie. Nel land ci sono più o meno 2.500 casi, ma per ora la mortalità è limitata. In Olanda, dove sono stati registrati poco più di mille casi, da ieri sera è tutto chiuso, comprese le scuole. Molto datori di lavoro usano il telelavoro, specialmente in grandi aziende. Amsterdam però venerdì sera era abbastanza affollata, anche se non come al solito e qui a Vaals c’era un sacco di gente per strada. Non sembra che le persone siano troppo preoccupate, ma hanno fatto scorte ". La percezione della gravità della situazione aumenta di giorno in giorno, con nuove misure che vengono emanate, sia in Olanda che in Germania, per limitare i contagi. "Viviamo con un po' di ansia il fatto di sapere di non poter fare niente per aiutare genitori e amici. E c'è anche un sacco di preoccupazione per le ripercussioni economiche che questa emergenza potrà avere".



Più a nord di tutti vive Stefano Tani. Dopo anni vissuti a Stoccolma, oggi risiede con Virginia e la figlia Clara a Sigtuna, dove è professore di Storia nelle locali scuole superiori. Lentamente il Covid-19 è diventato argomento di discussione anche con lui.

"Sino a ieri sera si erano registrati sette decessi e circa mille casi di contagio, anche se le autorità hanno smesso di effettuare diagnosi su richiesta dei possibili contagiati e quindi di fatto di contarli. Il governo ha preso seri provvedimenti di sostegno economico ai cittadini e alle aziende: da ora è concesso mettersi in malattia a spese dello Stato e senza bisogno di certificato medico, cioè praticamente si è liberi di entrare in letargo. Non c'è nessun bisogno di certificato medico neanche per i bambini che non vanno a scuola. D'altra parte, però, il governo non ha adottato alcuna misura restrittiva, se non il divieto di manifestazioni con più di 500 persone, il consiglio di lavorare da casa e di non viaggiare all'estero. Le scuole sono chiuse in Danimarca, Norvegia e Finlandia. Restano invece aperte in Svezia... Qua non c'è la benché minima percezione della pericolosità di questa epidemia. Per noi – conclude Stefano – è di certo emozionante vivere questa situazione a grande distanza dal nostro Paese, ma sappiamo che ha grandi risorse tecniche e umane che gli permetteranno di superare questo periodo".