Allenamenti all'aperto e in forma individuale. Le disposizioni della Federazione

Fuori provincia - “Si comunica che, per effetto di quanto precede, sono sospese fino al 24 novembre 2020 anche le competizioni organizzate dalla Lnd. a livello regionale, nonché le competizioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico a livello nazionale e regionale”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla sezione Ligure della Lega nazionale dilettanti che a sua volta riporta la nota dalla Federazione Italiana giuoco calcio, a firma del presidente federale Gabriele Gravina, riguardante le competizioni regionali della lega nazionale dilettanti e le competizioni nazionali e regionali del settore giovanile e scolastico.

“In relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all'attività di base, attualmente sospese – prosegue -, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all'aperto e in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.

Sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell'attività sportiva emanate dai competenti organismi delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché ulteriori sospensioni delle competizioni eventualmente disposte dalle Leghe/Divisioni organizzatrici delle stesse. Il presidente del comitato ligure della Lnd, Giulio Ivaldi, invita pertanto le società ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste.