Alla scoperta del territorio con "Vita all'aria aperta"

Fuori provincia - Vita all’Aria Aperta sarà, come da tradizione fin dalla prima Tour.it nel 2002, il punto di partenza del 31° Raduno Nazionale del Toscana Camper Club, storico gruppo di amanti della vita en plein air attivo dal 1986, che conta oltre 200 soci provenienti non solo dall’area fiorentina, ma anche da altre province e regioni italiane. Nel corso degli anni i raduni organizzati dal Club hanno portato sul Territorio Apuo-Versiliese centinaia di equipaggi, consentendo a moltissime persone di conoscere le bellezze e particolarità dell’Alta Toscana.



Anche quest’anno la manifestazione diventa dunque occasione di incontro fra camperisti per vivere un weekend dedicato sia alla scoperta della fiera che del territorio.



In programma dal 31 gennaio al 2 febbraio, Vita all’Aria Aperta presenterà la 18° Tour.it, con un’esposizione su 10.000 mq di camper nuovi e usati di ogni tipo, accessori e piccola nautica, la 4° “TOURismo in Libertà” con le migliori proposte turistiche per la valorizzazione dei territori e la nuova sezione “Trek&Ways” dedicata in esclusiva al mondo dei Cammini, caratteristiche che la rendono un appuntamento privilegiato legato al turismo sostenibile, a basso impatto ambientale, destagionalizzato e caratterizzato dalla voglia di scoprire nuove mete fuori dai percorsi tradizionali. E’ in quest’ambito che il Toscana Camper Club organizza il suo 31° raduno nazionale, con quattro diverse opzioni di partecipazione a seconda del numero di notti di permanenza dei Camper in fiera e della partecipazione agli eventi previsti. Fra questi, novità 2020 è la “Caccia al Tesoro” che si svolgerà nel corso della mattinata di domenica 2 febbraio in collaborazione con il “fulltimer” Cristiano Fabris detto “Bubris” che viaggia, vive e lavora in camper 365 giorni l’anno. I premi in palio per i “cacciatori” saranno prodotti messi a disposizione da alcune aziende espositrici.

Gli altri eventi abbinati al raduno sono, sabato 1° febbraio nel pomeriggio un’escursione in pullman a Viareggio per il primo corso mascherato del più famoso carnevale d’Italia (con 2 biglietti per l’ingresso nell’area dei viali a mare) e, nella serata sempre di sabato, a partire dalle 21:30, il tradizionale spettacolo di intrattenimento a base di musica e karaoke per una serata in allegria, presso la Sala Michelangelo di CarraraFiere.



Oltre al raduno, il Club offre ai propri associati anche l’opportunità di partecipare ad un’escursione facoltativa individuale in jeep alle cave di marmo di Carrara nelle giornate di venerdì 31 gennaio (mattina e pomeriggio) e di sabato 1° febbraio (al mattino). Per info e iscrizioni chiamare il numero 333 220 9815 o scrivere a toscanacamperclub@gmail.com. Tutti i dettagli di costi e programmi sono disponibili anche visitando la pagina http://tourit.it/raduno-nazionale-toscana-camper-club/



Restando al tema della scoperta del Territorio, con la sezione Trek&Ways Speciale Cammini gli Organizzatori di Vita all’Aria Aperta propongono, in abbinamento alla visita in fiera, anche quattro interessanti attività: sabato 1° febbraio camminata Nordic Walking Via Francigena e Antica Luni, organizzata in collaborazione con Scuola Italiana Nordic Walking, Nordic Walking Toscana e UISP Nordic Walking Marina di Carrara, su percorso turistico di 11 km alla quale parteciperà anche la campionessa e ultramaratoneta Carolina Monaci; sabato pomeriggio Trekking & Yoga, una speciale sessione di “meditazione camminata” nei pressi degli scavi romani dell’antica Luni realizzata in collaborazione con Be Yoga di Barbara Folegnani; domenica 2 febbraio Bike Tour Via Francigena e Antichi Sentieri, su tre tracciati diversi per accontentare sia gli sportivi più allenati che i ciclisti che pedalano con la famiglia in mezzo alla natura, grazie alla collaborazione di Grande Trekking ASD, Bandita Goat Trails BCASD e Gruppo Riders Apuani. Sempre domenica seconda edizione della Camminata sulla Via Francigena; super partecipata nel 2019 e organizzata da CarraraFiere con Grande Trekking ASD presenta due proposte: un percorso della lunghezza di 11 km, con la partenza dal polo fieristico e l'arrivo in centro storico a Carrara, e il ritorno su un percorso tecnicamente più impegnativo ma di particolare suggestione paesaggistica, che da Carrara centro arriverà a CarraraFiere. Informazioni dettagliate e iscrizioni alla pagina www.vitaallariaaperta.it.







L’evento Vita all’Aria Aperta è organizzato da CarraraFiere con il patrocinio di Regione Toscana, Touring Club Italiano, Associazione Toscana Vie Francigene e Cammini, Assocamp, Promocamp e con il supporto di Toscana Camper Club, Unione Club Amici, Confederazione Italiana Campeggiatori, A.C.T.Italia Federazione Nazionale. Media Partner: Plein Air, Radio Francigena, Vacanzelandia, Itinerari e Luoghi, Camper Magazine, Ad Okki Aperti Magazine. Partner Tecnico Garmin – Sponsor Centro Commerciale MareMonti.







Info e aggiornamenti su www.vitaallariaaperta.it e sui social Facebook e Instagram







Ingressi: N° 3 Viale Colombo – N° 5 Via Maestri del Marmo – Marina di Carrara (MS)



Orari: tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00



Biglietteria: Intero € 7:00 – Ridotto € 5:00 per abbonati “Touring Club Italia” e tesserati “Plein Air Club”. Ingresso libero per ragazzi fino a 12 anni e disabili.