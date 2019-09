Ai nastri di partenza il corso per cani da salvataggio

Fuori provincia - Domenica 6 ottobre la “Scuola MAX” di Angelo Goldoni aprirà i battenti per il 27° anno consecutivo, con l’obiettivo di formare nuove unità cinofile da soccorso nautico. La scuola si ritroverà tutte le domeniche, da ottobre ad aprile, dalle 10 e 30 in avanti, al bagno Olivetti di Marina di Massa, dove un team di esperti addestratori ENCI seguiranno il percorso di formazione (obbedienza a terra, socializzazione e tecniche di soccorso nautico) che porterà le unità cinofile al conseguimento del brevetto sportivo o, per chi interessato ad operare nel soccorso nautico vero e proprio, al brevetto SOGIT-protezione civile. La scuola MAX da anni è impegnata con i suoi membri in manifestazioni sportive e sociali, ed effettua pattugliamenti con postazioni nel litorale dell’alta Toscana e della bassa Liguria. Per informazioni, Angelo: 3472754265; Marco: 3772627837. Pagina Instagram: https://www.instagram.com/scuola_max/?hl=it, Pagina Facebook: https://www.facebook.com/scuolamaxtoscana/?epa=SEARCH_BOX