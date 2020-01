Accademia Militare di Modena, ultimi giorni per iscriversi al corso Allievi Ufficiali

Fuori provincia - Ultimi giorni per presentare le domande il cui termine scadrà il 31 gennaio per il concorso per esami, per l’ammissione al 202° Corso dell’Accademia Militare di Modena per la formazione di base di 60 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri (Anno accademico 2020-2021). Il bando, composto da un corpo comune ed appendici specifiche per F.A./CC, è stato Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.102 del 27 dicembre 2019. I concorrenti devono possedere, alla data della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:-

essere cittadini italiani;



avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.- Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, partecipanti al concorso, non dovranno superare il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;



il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano servizio militare nelle Forze Armate;



avere conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2019 – 2020 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato con corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari laurea magistrale;



i concorrenti effettueranno i seguenti accertamenti:

prova scritta di preselezione;

prove di efficienza fisica;

prova scritta di composizione italiana;

accertamenti psicofisici;

accertamenti attitudinali;

prova di conoscenza della lingua inglese e facoltativa di lingua straniera;

prova orale;

tirocinio;



il bando prevede una riserva di posti concorso, così suddivisa:

a) n.18, agli Allievi delle Scuole Militari;

n.3, al coniuge e figli superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

n.1, ai concorrenti in possesso di attestato di bilinguismo.-



Il bando è consultabile nell’area “Concorsi” del sito web istituzionale www.carabinieri.it.