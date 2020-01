A rischio crolli e incidenti oltre 200 gallerie lungo le autostrade italiane

Fuori provincia - Sono duecento le gallerie a rischio lungo tutta la rete autostradale italiana: 105 sulla rete autostradale in concessione a Aspi e 90 a altre società. A rivelarlo era stato, a novembre, il Consiglio superiore dei lavori pubblici con una lettera inviata a Vigili del fuoco e a tutti i provveditorati alle opere pubbliche. In quel documento, acquisito dalla Guardia di finanza, si legge che i tunnel lunghi oltre 500 metri presentano pericoli di incidenti e crolli, non sono impermeabilizzati, sono privi di sistemi di sicurezza, di corsie di emergenza e vie di fuga, luci guida in caso di evacuazione. In pratica, gallerie non a norma con la direttiva europea 54 del 2004. Tra le 200 gallerie (di cui 105 nelle tratte gestite da Autostrade) figura anche la Bertè, in A26, dove il 30 dicembre sono crollate due tonnellate di cemento dalla volta. La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per crollo colposo.