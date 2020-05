Fuori provincia - "Abbiamo deciso di annullare le due Carriere del 2020", l'annuncio che Siena (e non solo Siena) temeva. Per quest'anno niente Palio, né ad agosto e neanche a settembre come previsto inizialmente. Questa mattina la riunione decisiva tra sindaco, priori, il decano e il vice decano dei capitani che ha sancito lo stop definitivo a causa della pandemia da Covid-19. Alla Spezia invece continua ad esserci la speranza di poter svolgere il Palio del Golfo previsto ad agosto.