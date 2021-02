A fine marzo la riapertura di cinema e teatri

Fuori provincia - Cambiano i governi, restano le fughe di indiscrezioni sui Dpcm. Nel prossimo, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, secondo indiscrezioni inerenti la bozza del documento, in zona rossa non potranno più operare barbieri e parrucchieri, che invece prima potevano lavorare anche con l'allerta massima. Mentre eventi fieristici e congressuali resteranno chiusi anche in zona bianca; medesimo discorso per le discoteche. E dal 27 marzo dovrebbero poter riaprire cinema, teatri e sale concerto, naturalmente nel rispetto di determinati accorgimenti anti contagio. Nessuna novità in vista per gli spostamenti: confini regionali sempre bloccati a meno che non ci siano di mezzo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Le norme del nuovo Dpcm dovrebbero essere in vigore nello stesso modo per tutto il periodo di validità, Pasqua compresa.