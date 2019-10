A Carrara si cercano avvocati da inserire nell'elenco dei liberi professionisti

Fuori provincia - Il Comune di Carrara ha aperto le procedure per l’iscrizione all’elenco dei liberi professionisti esterni a cui il Comune di Carrara potrà conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale.

L’elenco si compone di otto sezioni relative alle seguenti materie: Amministrativo, Civile, Penale, Lavoro/pubblico impiego, Urbanistica, Commerciale/tributario/fiscale, Marmo, Ambiente.

L’elenco ha carattere aperto e chiunque, purché in possesso dei requisiti previsti nell’avviso, può richiedere l'iscrizione attivando la procedura gestita attraverso la piattaforma informatica dell'Ente che ne consente l’iscrizione on-line, accedendo al portale all’indirizzo web https://albofornitori.comune.carrara.ms.it

Sarà necessario, quindi, cliccare sulla voce "registrati" e seguire la procedura ivi indicata per ricevere delle credenziali di accesso (utente e password).

Al fine di garantire una diffusa conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale sul conferimento esterno del patrocinio e degli incarichi di consulenza legale e per garantire una migliore gestione dell’elenco stesso, in via transitoria e in fase di prima applicazione, le domande di iscrizione possono essere accolte dal mese di ottobre, mentre il provvedimento di accettazione dell’iscrizione e la costituzione dell’elenco saranno adottati nel gennaio 2020.