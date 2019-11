5 abitudini + 1 da eliminare in fretta per scacciare lo stress eccessivo

Fuori provincia - Troppo stress equivale ad uno stile di vita non soddisfacente: è passato 1 anno dai risultati dell’ultima ricerca dell’Osservatorio di Reale Mutua sul Welfare 1, che sottolineavano come solo 1 abitante di La Spezia su 10 non si sentisse affetto da forte stress.Eppure ogni giorno c’è la possibilità di migliorare il proprio stile di vita, e di riflesso la propria salute, agendo su quei piccoli e grandi vizi dannosi.



Addio stress: 5 abitudini da modificare

Per migliorare il proprio stile di vita e allontanare lo stress si può partire eliminando alcune abitudini dannose:



Cenare troppo tardi: si parte da un consiglio molto importante, che riguarda l’alimentazione. È sempre meglio evitare di cenare troppo tardi, per una questione di digestione. In particolare assumere porzioni esagerate di cibo può causare problemi come la sudorazione notturna e i disturbi del sonno.



Smettere di fumare: Dire addio alle sigarette può essere motivo di grande stress, che può avere un impatto negativo anche sul nostro stile di vita e la nostra alimentazione. Un aiuto almeno nella fase di transizione possono darlo le e-cig, che permettono almeno di evitare l’assunzione di molte sostanze dannose presenti nelle comuni sigarette. Sul mercato se ne possono trovare di diversi tipi, con dispositivi adatti a svapatori alle prime armi, come ad esempio “Myblu”, una sigaretta elettronica maneggevole e semplice da utilizzare.



Dormire poco (e male): il sonno disturbato e l’insonnia sono pericolosi, perché impediscono al nostro corpo di rigenerare le cellule, e al nostro cervello di ricaricare le batterie. Si tratta di pessime abitudini che causano cali di concentrazione, riflessi rallentati e colpi di sonno (rischiosissimi quando si guida). In tal senso, si consiglia di evitare di mangiare pesante a cena, di fare sport troppo tardi, e di giocare ai videogames prima di andare a dormire. Esistono tantissime app per monitorare il sonno e godersi notti serene.



Stile di vita sedentario: uno stile di vita sedentario può produrre dei rischi molto elevati in termini di salute, come nel caso dell’obesità, con tutte le conseguenze correlate. La vita d’ufficio non è una buona scusa per la sedentarietà: bisognerebbe alzarsi almeno 40 volte al giorno per evitare problemi.



Troppo cibo spazzatura: ogni tanto un panino in un fast food ci può stare, ma non può e non deve diventare un’abitudine. Il cibo spazzatura, infatti, possiede tantissimi grassi e un apporto nutritivo di fatto pari a zero. Fra le altre cose, non solo fa ingrassare e mette a rischio cuore e circolazione sanguigna, ma ha effetti negativi anche sulla memoria e sulle funzioni cognitive.



+1: troppi social. L’abuso di Internet può diventare una malattia equiparabile alla dipendenza, e può spingere ovviamente alla sedentarietà. Ha inoltre conseguenze molto forti sul nostro umore, perché può causare depressione e solitudine. Esistono applicazioni per smartphone che possono aiutarci a ridurre il tempo passato sui social: un esempio utile èAppBlock, che impedisce in via temporanea l’accesso ad app come Facebook, Instagram e via discorrendo.