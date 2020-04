"Telefonate da call center che si spacciano per Adiconsum. Non siamo noi"

Fuori provincia - "Stiamo ricevendo tramite la nostra chat gratuita molte segnalazioni di consumatori che stanno ricevendo telefonate da call center che si spacciano per operatori Adiconsum". Lo denuncia l'associazione consumatori Adiconsum.

"È questo l’ultimo espediente adottato da alcuni call center per indurre i consumatori a cambiare operatore o peggio - si legge nella nota dell'associazione consumatori -, come in qualche caso segnalato alla nostra chat, per chiedere l’Iban del conto corrente della persona chiamata, chiedendo di inviarlo via mail, naturalmente ad un indirizzo che non corrisponde al nostro, e che è quindi falso".



"Attenzione, non siamo noi - spiega nella nota Adiconsum -È l’appello che facciamo a tutti i consumatori che dovessero ricevere questo tipo di telefonate e ai quali chiediamo di segnalarci le telefonate, sia attraverso i nostri sportelli che la nostra chat gratuita accessibile dalla homepage del sito Adiconsum dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18".