"Per battere il coronavirus è importante seguire le dieci regole"

Fuori provincia - “Le migliori energie del Paese sono al lavoro senza sosta per affrontare la situazione. Grazie a chi in queste ore sta facendo tutto il possibile. Le istituzioni devono lavorare insieme nel massimo coordinamento, come sta avvenendo. Sono però fondamentali anche i comportamenti individuali. Ciascuno può fare la propria parte per contenere la diffusione del contagio seguendo le 10 indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza, pubblicando il decalogo con le 10 indicazioni ai cittadini preparate dell’Istituto Superiore di Sanità.



Il decalogo

1 - Lavati spesso le mani con acqua e sapone o gel a base alcolica

2 - Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3 - Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4 - Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito

5 - Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6 - Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7 - Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

8 - Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate

9 - I prodotti «made in China» e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

10 In caso di dubbi NON recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base e segui le sue indicazioni