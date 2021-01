“No agli spostamenti verso altri comuni per visite a parenti o amici”

Fuori provincia - No alle visite a parenti o amici che si trovano in altri comuni il 9 e 10 gennaio quando l’Italia si trova in zona arancione: a fare chiarezza è il Governo in merito agli spostamenti durante il fine settimana. Si potrà raggiungere un altro comune soltanto per lavoro, salute o necessità. Tra le 5 e le 22, sarà possibile spostarsi liberamente all’interno dello stesso quindi anche per andare a far visita a parenti e amici. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti all’interno dello stesso Comune o del numero di persone che si spostano. Nelle eventuali zone rosse saranno consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità; inoltre, sarà consentito spostarsi in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le 5 e le 22, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;