“La carità in famiglia”. Raduno a Genova

Fuori provincia - Continua anche nel mese di giugno l’attività dell’ufficio diocesano di pastorale della famiglia, guidata da don Roberto Poletti e dai suoi collaboratori. In particolare, è in corso di preparazione l’adesione delle famiglie spezzina al raduno regionale di sabato 15 giugno, quando da tutte le diocesi della regione ecclesiastica ligure gruppi familiari si ritroveranno al santuario di Nostra Signora della Guardia di Genova per una giornata di spiritualità. L’iniziativa di questo raduno è stata della Commissione regionale di Pastorale della famiglia guidata dal vescovo ausiliare di Genova Nicolò Anselmi. L’idea è quella di trasformare poi questa giornata in un appuntamento annuale. Tema trattato il 15 giugno alla Guardia sarà “La carità in famiglia”, affrontato alla luce della prima lettera di Paolo ai Corinzi. Le famiglie di tutta la regione si ritroveranno al santuario per le 10.15, per ascoltare la catechesi tenuta dal vescovo di Chiavari Alberto Tanasini. Seguiranno spazi di riflessione personale e di coppia e, quindi, l’Adorazione eucaristica e il pranzo al sacco. A seguire, dopo le 14, “Le diocesi si raccontano”, condivisione di itinerari e attività che le diocesi hanno seguito durante l’anno. La Messa presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco concluderà la giornata. L’ufficio diocesano di Pastorale della famiglia metterà a disposizione un pullman, con partenza alle 8 dalla Spezia, piazzale Megacine. Il posto in pullma è prenotabile entro martedì prossimo 28 maggio, al costo di cinque euro a persona, telefonando al numero 328.5834990. Chi volesse recarsi a Genova con mezzi propri, è pregato di segnalare comunque la presenza al medesimo numero di telefono. Tutto questo avrà luogo nel mese di giugno. In luglio e in agosto ci saranno poi le tradizionali attività estive, con il campo famiglie sui monti di Ligonchio.