"L’ambientalismo oggi o riesce ad essere popolare o non è"

Fuori provincia - La critica mossa da Jovanotti al mondo ambientalista (rileggila qui) è stata estremamente dura ma contiene elementi su cui dobbiamo riflettere. Lorenzo Jovanotti ha messo il mondo dell’ambientalismo italiano davanti ad uno specchio. Dobbiamo chiederci cos’è oggi l’ambientalismo in Italia? Rispondere a questa domanda significa rispondere ad un quesito cruciale per il futuro del nostro Paese che continua ad essere ancora, purtroppo, un nano in quanto a coscienza ecologista.

Essere ambientalisti significa chiudersi a riccio in microbattaglie, troppo spesso autoreferenziali, o significa diventare motore di una mobilitazione per affrontare le grandi emergenze ambientali che abbiamo davanti e che vanno dai cambiamenti climatici all’invasione della plastica nei nostri mari?



Essere ambientalisti, oggi, significa limitarsi a creare la propria tribù virtuale o significa lavorare quotidianamente per estendere la mobilitazione anche chi ambientalista non si dichiara nelle battaglie epocali di cui abbiamo parlato?

L’ambientalismo dei nostri tempi, sempre più condizionati da un crescente malessere sociale, o riesce ad essere popolare o, semplicemente, non è. La portata delle sfide con cui dobbiamo confrontarci impongono a tutti noi un cambio di paradigma. Quello che fino ad un certo punto del cammino della nostra società è stato “avanguardia”, “pensiero illuminato”, ora deve diventare un movimento di massa, deve diventare il modo in cui tutti noi ci approcciamo al nostro modo di stare sul pianeta. Serve un “Green new deal” che cambi le regole del vivere quotidiano e trovi nelle scelte politiche e istituzionali gli strumenti per diffondersi. È ormai evidente (lo dimostra la politica, la società e l’economia) che gli ambientalisti non bastano all’ambientalismo. È altrettanto evidente che se non riusciremo a coinvolgere le persone “non militanti” le grandi battaglie da cui dipende il nostro futuro e quello del Pianeta, saranno

inevitabilmente perse.



È altresì evidente che se l’ambientalismo non cambia linguaggio e lessico si autocondanna a restare perennemente marginale negli interessi di una società che, invece, oggi come mai, è pronta a farsi veicolo e propulsore di stili di vita e modalità di consumo diversi. È questa la direzione che abbiamo deciso di intraprendere al WWF dove abbiamo cominciato a sperimentare modalità di contatto e dialogo diversi da quelli tradizionali. La partecipazione al Jova Beach Party ha uno scopo preciso: è un tentativo di far uscire l’ambientalismo dal recinto in cui da troppo tempo si è rinchiuso. Con questa iniziativa abbiamo provato a parlare di ambiente, natura, sostenibilità e impegno a chi non si dichiara militante, abbiamo provato a far diventare parte del cambiamento anche chi non vive di ambiente e per l’ambiente, nella consapevolezza che solo coinvolgendo tutti, ma proprio tutti, si può fare la differenza. Purtroppo, la miopia sulle grandi emergenze ambientali è contagiosa, al punto da non farci rendere conto che il tempo a nostra disposizione per salvare quello che resta da salvare sta, inesorabilmente, scadendo e si sta consumando senza che nessuno sia davvero riuscito neanche a rallentare l’autodistruzione a cui ci stiamo condannando.



Per l’IPCC se entro i prossimi 12 anni non ci saranno azioni decise e determinanti contro i cambiamenti climatici questi rischiano di avere conseguenze non controllabili dall’intervento umana e se continuiamo con gli stili di vita che abbiamo nel 2050 (Ellen McArthur Foundation), avremo in mare più plastica che pesce. Riuscite a coinvolgere nella battaglia che potremo combattere al massimo nei prossimi venti anni (trenta se siamo fortunati) tanti giovani, tante persone “comuni” che aspettano solo di essere informate non solo è vitale ma è l’unica strada perché la difesa della natura, politiche economiche amiche dell’ambiente e del clima e stili di vita e di consumo realmente sostenibili diventino il futuro e che non restino parole scritte su un libro dei desideri che non si sono mai avverati.