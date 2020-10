"Impennata contagi mette a rischio scuola in presenza"

Fuori provincia - Non si esclude "la necessità di una, due, tre settimane di stop in alcuni territori, perché l'indice Rt non é uguale dappertutto". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. Intanto il governo ha convocato con urgenza il Comitato tecnico scientifico per le 18.00 odierne. Sul tavolo ci sarebbero chiusure mirate sul territorio, in accordo con sindaci e governatori. Sarebbe in elaborazione anche un nuovo Dpcm contenente provvedimenti più stringenti. Secondo indiscrezioni potrebbe calare il sipario sulla didattica scolastica in presenza. Tuttavia un lockdown a 360 gradi non sembrerebbe all'ordine del giorno, se non come extrema ratio. "Stiamo lavorando, ci stiamo confrontando con gli esperti e valutando se intervenire ancora - ha affermato il presidente Conte al festival de Il Foglio -. L'impennata dei contagi rischia di mettere in crisi anche la didattica in presenza a scuola, ma non è quello il nostro obiettivo, noi vogliamo difendere, speriamo fino alla fine, la didattica in presenza".