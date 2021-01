"Dovevo portare fuori il cane", multati gli appassionati della neve a Campocecina

Fuori provincia - Sono una quarantina le multe in arrivo per gli irriducibili della neve che nella giornata di domenica hanno bloccato le strade di Campocecina nonostante le limitazioni imposte dalla zona rossa. Sanzioni da 533 euro (che potranno essere ridotte a 373) comminate dalla Polizia municipale a chi ha fornito diverse e fantasiose motivazioni sulle autocertificazioni compilate per provare a giustificare lo spostamento verso la località innevata. Dal classico “stavo portando fuori il cane” ad “avevo un attacco di panico e avevo bisogno della montagna per ossigenarmi” fino a “mi sono perso a Castelpoggio”.

Al di là delle sanzioni però l'improvvisata sulla neve ha causato anche pesanti disagi perché al momento di rientrare alcuni di loro, sprovvisti di catene o pneumatici da neve, sono finiti fuori strada o sono rimasti bloccati, costringendo all'intervento Protezione Civile, Vigili del fuoco e Municipale che ha poi identificato i presenti.