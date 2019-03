"Da spezzina la presidenza del Parco è un privilegio e una responsabilità"

Donatella Bianchi rilascia le prime dichiarazioni dopo essere stata indicata dal ministro Costa come prossimo presidente del Parco delle Cinque Terre.

Fuori provincia - “Sono sinceramente onorata per essere stata indicata dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, alla presidenza del Parco nazionale delle Cinque Terre e per l’intesa già concessa dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Da spezzina oltre che da presidente del Wwf Italia considero la possibilità di poter lavorare per proteggere e promuovere uno dei luoghi magici della natura d’Italia, un esempio virtuoso di convivenza fra l’uomo e la natura, un privilegio ed una responsabilità a cui dedicarmi, una volta concluso l’iter della nomina, con passione e dedizione”. Lo dichiara la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi indicata questa mattina dal ministro Costa per la nomina a presidente dell'ente di Via Discovolo, trovando subito l'apprezzamento, più volte espresso pubblicamente, da parte della Regione Liguria e del presidente Toti.



“Sono certa che, con la collaborazione di tutti, riusciremo ad avviare un nuovo percorso virtuoso in grado di stimolare un rilancio del sistema dei Parchi nazionali e delle Aree marine protette che rappresentano il cuore del nostro capitale naturale e che, fino ad oggi, troppo spesso, sono stati trascurati”, conclude la futura presidente del Parco.

La nomina ufficiale avverrà nelle prossime settimane, dopo il passaggio della nomina all'interno delle commissioni Ambiente della Camera e del Senato.