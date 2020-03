'Chiamata alle armi' per i medici, online il bando

Fuori provincia - La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Protezione Civile e su proposta del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, ha deciso infatti di creare una task force di medici provenienti da ogni parte d'Italia da poter inviare nei territori con le maggiori criticità sanitarie. La task force conterà fino a un massimo di 300 medici, con partecipazione su base volontaria. Il personale, selezionato per rispondere alle esigenze maggiormente richieste, opererà a supporto delle strutture sanitarie regionali, partendo dalla Lombardia, come ha spiegato stasera in conferenza stampa il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia. Il quale ha altresì affermato che l'obbiettivo irrinunciabile è aumentare sensibilmente i circa 8mila posti di terapia intensiva disponibili sul territorio nazionale. Il bando per reclutare i medici della task force è online al seguente link: https://medicipercovid.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=136947