Zaniolo torna al Torneo di Veppo, da bambino ad azzurro

Cinque Terre - Val di Vara - E' stato Nicolò Zaniolo, forte centrocampista della Roma, della nazionale maggiore e della nazionale Under 21 italiana, a dare il calcio d'inizio della ventunesima edizione del Torneo di Veppo, l'importante kermesse di calcio giovanile riservate alle categorie dei 2006, 2007, 2008 e 2010 organizzata dalla società sportiva di Veppo sotto l'attenta regia dell'instancabile Walter Lunghi. Un calciatore da applausi, esempio per molti giovani, soprattutto per tutti coloro che amano il gioco del calcio. E dire che qualche anno fa Zaniolo era solamente Nicolò, un ragazzino come tanti con una camera piena di poster e la voglia di sognare in grande. Dai quattordici anni ai vent'anni di tempo ce n'è poco. Giusto quello per crescere e diventare grande. E' forte, anzi, fortissimo.

Perchè di anni ne sono passati appena sei, ma il mondo di Nicolò Zaniolo si è capovolto. Si, grazie a una delle più brillanti e fulminee ascese che il calcio italiani ricordi. Dalla Fiorentina, dove fu clamorosamente lasciato libero, alla Virtus Entella per poi passare per l'Inter, dove ha vinto uno scudetto con la formazione della Primavera, per arrivare al calcio dei grandi con la Roma, con la quale ha collezionato 27 presente condite con 4 reti e diventare, grazie alla doppietta rifilata al Porto, il calciatore più giovane italiano ad aver segnato una doppietta nella Champions League. Nonostante la sua fama, Nicolò, è rimasto il ragazzo di sempre e quando ha ricevuto l'invito da parte dell'organizzazione del torneo di Veppo, torneo che nel 2012 ha vinto, non ha esitato a partecipare e soprattutto non si è risparmiato con la gente e i bambini che hanno affollato il piccolo centro sportivo del comune di Rocchetta Vara. Foto, pacche sulle spalle e tanti, tantissimi, autografi per un calciatore che ha costruito il suo sogno lavorando duramente giorno dopo giorno. Un esempio per i giovani calciatori che partecipano alla ventunesima edizione del Torneo.



Juri Lertora