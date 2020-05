Un sentiero che unisce tutti i 26 parchi nazionali italiani

Cinque Terre - Val di Vara - In occasione della Giornata europea dei Parchi, con cui domenica 24 maggio si è conclusa la Settimana della Natura, Club Alpino Italiano e Ministero dell’Ambiente hanno lanciato un nuovo percorso ecosostenibile unico in Italia: il “Sentiero dei Parchi”. “Un itinerario escursionistico che toccherà tutti i 26 Parchi nazionali del nostro Paese, che avrà come spina dorsale l’attuale Sentiero Italia CAI”, come ha spiegato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Tra i parchi nazionali figura naturalmente quello delle Cinque Terre, che evidentemente, parola di ministro, sarà toccato dal percorso.



L’attivazione del Sentiero si inserisce in un più ampio Protocollo di intesa siglato lo scorso 23 maggio da Ministero dell’Ambiente e CAI, che prevede una più intensa collaborazione per promuovere l’educazione e le tematiche ambientali. In particolare, l’accordo intende diffondere la cultura dell’ambiente, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile. E valorizzare i sentieri nelle aree protette, favorendo la frequentazione consapevole delle Terre alte.



“I parchi nazionali sono uno scrigno della natura – ha aggiunto il Ministro Costa – . Bisogna garantirne la conservazione, ma anche la fruibilità. L’attenzione riservata con la legge di bilancio – ben 35 milioni di euro nel periodo 2020-2033 – per la manutenzione e il potenziamento delle reti sentieristiche nelle aree protette insieme a questo accordo con il CAI sono segnali importanti di quanto ci stia a cuore il nostro inestimabile patrimonio di biodiversità e la sua valorizzazione in termini di turismo sostenibile. Soprattutto in questo periodo di ripresa post-Covid nel quale tutti sentiamo il bisogno di stare più all’aria aperta”.



Per i viaggiatori che si metteranno in cammino lungo il Sentiero dei Parchi è prevista la consegna di un “passaporto”. “Un riconoscimento simbolico per gli escursionisti che attraverseranno il territorio di ciascun parco e per premiare quelli che saranno riusciti a completarlo facendo tappa in tutti e 26 i parchi nazionali”, come chiarito dal Ministro dell’Ambiente.