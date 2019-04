Trofei Penna e Baldassini, a Ceparana sugli scudi il ciclismo femminile

Cinque Terre - Val di Vara - Il Pedale Spezzino organizza domenica 7 aprile a Ceparana una gara femminile riservata alle categorie juniores (17 e 18 anni) ed elite (oltre i 19 anni). In palio i Trofei Luciano Penna e Mario Baldassini. Centocinquantaquattro le atlete già iscritte, in rappresentanza di ben 27 formazioni, fra le quali anche due straniere. Al settimo cielo il Presidente Provinciale della Federciclismo Maurizio Taddei a cui va attribuito il merito di aver portato il numero ed il rango delle manifestazioni a livelli di province ben più grandi. "A distanza di anni torna il ciclismo femminile alla Spezia, peraltro con una gara open, ovvero la massima categoria del

ciclismo femminile: devo ringraziare gli sportivi di Ceparana e le famiglie Penna e Baldassini oltre naturalmente al Pedale Spezzino con tutti i collaboratori. Ritengo che sia il modo migliore di ricordare la memoria di Penna e Baldassini che negli anni ’70 furono tra gli organizzatori anche di un Campionato Italiano Femminile a Ceparana”.



Percorso classico, sette giri della Piana con l’asperità di Serralta nelle ultime due tornate per un totale di circa 90 km. Partenza alle 14 dalla località Canevella, presso il Birdy Bar dove sarà posto anche l’arrivo e verranno svolte le operazioni preliminari e le premiazioni finali alla presenza delle autorità civili e sportive e delle famiglie Penna e Baldassini . In palio, oltre al “Trofeo Mario Baldassini” alla società della vincitrice della categoria juniores ed al “Trofeo Luciano Penna” alla società della vincitrice della categoria elite, anche la “Coppa Piero Bologna” alla vincitrice del GPM. La direzione di corsa è affidata a Claudio Gentile e Mauro Spadaccini, spezzina anche la giuria con Antonio Boggia Giudice in moto e Nicholas Cervia

Componente.