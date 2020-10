Trionfo al Foro Italico, il Circolo Tennis Follo sul tetto d'Italia

Cinque Terre - Val di Vara - Il 21 maggio 2012 l'inaugurazione dopo la tremenda alluvione che aveva distrutto l'intera Val di Vara nel novembre 2011, oggi il Circolo Tennis Follo si erge sul tetto d'Italia ottenendo il titolo nazionale “Gazzetta Fit-Tpra Challenge” a Roma nel doppio femminile. Ad aggiudicarsi lo straordinario traguardo Alice Mazzucato e Alessandra Pietrelli che nello splendido scenario dello stadio “Nicola Pietrangeli” al Foro Italico a Roma si laureano campionesse d'Italia superando in una combattutissima finale la coppia del Veneto al tie break 6-5. Nelle eliminatorie le spezzine avevano eliminato in rapida successione le coppie della Calabria, del Piemonte e le temutissime campionesse in carica della

Lombardia. Al termine grande gioia per la comitiva spezzina con in testa il direttore tecnico Maurizio Vallesi e il team manager Sandra Ricciardone per il raggiungimento di un risultato veramente inaspettato per il giovane circolo che opera nella Cittadella dello Sport di Follo.



Dopo il grande successo dello scorso anno, il Gazzetta Fit-Tpra Challenge, il circuito a tappe ha portato al Foro Italico di Roma i migliori giocatori di ogni regione per il titolo nazionale degli amatori. Alla manifestazione hanno partecipato 200 circoli per un totale di oltre 700 tra giocatori e giocatrici di tutte le regioni italiane. Alla rassegna romana erano giunti dopo aver vinto la fase regionale anche lo stesso Maurizio Vallesi che con Patrizia Vergassola ha gareggiato senza

fortuna nel doppio misto e Sarah Bratcher eliminata nel singolare. Ma i successi del Circolo Tennis Follo, nel quale gravitano oltre un centinaio tra tesserati e appassionati non finisce qui: sono ben sette le squadre tra senior e giovanili (due seguite dal maestro nazionale Emanuele Mamoli) che partecipano ai vari campionati organizzati dalla Fit.



Nelle ultime ore ecco arrivare la lieta notizia, anche della duplice vittoria nei rispettivi campionati delle compagini D4 femminile e D3 maschile. Serena Bertoli, Alessia Siciliani e Tiziana Biagini superano il Ceparana, il Sarzana, il River e il Framura e salgono in D3. Matteo Ratti, Tiziano Diamanti, Sebastiano Maggiani e Stefano Antognetti trionfano dopo i

successi con LuniGlobal di Castelnuovo Magra, San Benedetto e Lerici. Grande la soddisfazione del direttivo con in testa il presidente Roberto Giorgi, il vice presidente Teodoro Gallo e i consiglieri Maurizio Spediacci, Moreno Cesare, William di Giacomo e Gianni Domenichini. I sacrifici effettuati dai dirigenti follesi in questi anni vengono ora indubbiamente premiati anche per la soddisfazione di un amministrazione comunale con in testa il sindaco Rita Mazzi e l'assessore allo sport Pasquale Giacomobono che non ha voluto far mancare al circolo di via San Martino e alle neo campionesse i propri rallegramenti.